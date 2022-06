Nasce eBay Live: le aste ora sono trasmesse in diretta streaming e imitano quelle del mondo vero

eBay ha annunciato una nuova piattaforma dedicata alle aste in diretta. eBay Live vuole unire il mondo delle aste tradizionali con quello delle aste virtuali.

17—Giu—2022 / 8:34 AM

eBay ha annunciato una nuova piattaforma dedicata alle aste in diretta. eBay Live vuole unire il mondo delle aste tradizionali con quello delle aste virtuali. L’inserzionista può apparire in diretta, chattando con i potenziali acquirenti, parlando dell’oggetto in vendita e incentivando il pubblico a fare offerte più alte.

Alcune aste saranno moderate da delle guest star, come celebrity o autorità del mondo del collezionismo.

Il servizio attualmente è ancora in beta. eBay inizialmente accetterà esclusivamente oggetti di grande valore, come carte da collezione estremamente rare, oppure sneaker introvabili e ricercatissime dai collezionisti. Una delle prime aste avrà per protagonista una rara figurina della NBL: la ‘Kobe Bryant Skybox That’s Jam‘ del 1998 con valutazione PSA 10 (cioè il massimo).

La comunità di collezionisti sta crescendo, abbiamo lanciato una piattaforma che unisce la partecipazione delle aste tradizionali con la comodità del web, consentendo ai nostri utenti di riunirsi assieme per condividere la loro passione per gli oggetti da collezione

si legge in una nota di eBay.

È una stagione di importanti cambiamenti per eBay. L’e-commerce sta potenziando sempre di più i servizi offerti ai collezionisti. Nel corso del 2022, eBay ha lanciato una collezione di NFT in collaborazione con Sports Illustrated. Nello stesso periodo ha anche inaugurato eBay Vault, un servizio che consente di conservare in un caveau gli oggetti da collezione di maggiore valore e che potrebbe rivoluzionare il mercato del collezionismo.