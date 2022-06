La Boring Company di Elon Musk scaverà dei nuovi tunnel sotto a Las Vegas

La Boring Company ha ricevuto l'OK per potenziare la rete dei suoi tunnel sotterranei a Las Vegas. I tunnel si estenderanno per oltre 50 chilometri.

La Boring Company ha ricevuto l’OK per estendere la rete dei suoi tunnel sotterranei sotto al centro di Las Vegas. Una rete di tunnel, che un domani ospiteranno dei sistemi di trasporto all’avanguardia e che oggi invece si limitano ad essere utilizzati per un servizio di navette brandizzate Tesla.

I tunnel della Boring Company collegheranno i punti cardinali della città che non dorme mai: dall’hotel Stratosphere alla Fremont Street, fino al centro conferenze dove viene ospitato ogni anno il CES, il più importante evento dedicato alla tecnologia.

Grazie alle autorizzazioni appena ricevute, la rete di tunnel Vegas Loop si estenderà presto per circa 50 km, per un totale di 51 fermate. Oggi sono operativi solo un paio di tunnel, per un totale di 2,7Km. Si trovano tutti sotto il Las Vegas Convention Center.

I tunnel consentono di evitare il traffico stradale. I passeggeri salgono a bordo di un’auto Tesla, viaggiando da una parte all’altra della città molto rapidamente. Ma la soluzione attuale è solo un compromesso, l’azienda fondata da Elon Musk ha piani più ambiziosi: un domani quei tunnel ospiteranno dei trasporti avveniristici, i cosiddetti Hyperloop, ossia delle capsule a forma di proiettile in grado di sfrecciare ad una velocità estremamente alta.

Nella visione di Elon Musk, i tunnel della Boring Company un domani collegheranno le città principali, consentendo di percorrere centinaia di km in pochissimo tempo.