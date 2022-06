Hercules: Guy Ritchie alla regia del live action del Classico Disney

Disney continua a proporre live action tratti dai suoi Classici animati e, questa volta, tenta la carta mitologica con il coloratissimo Hercules, che sarà diretto da Guy Ritchie, il cui stile e il successo del precedente Aladdin fanno ben sperare in questa operazione.

La pellicola sarà prodotta dalla AGBO, ossia la compagnia creata dai Fratelli Russo, sempre più lanciati a tutto tondo, mentre la sceneggiatura sarà rimaneggiata da una prima versione scritta da Dave Callaham.

Non sono ancora noti ulteriori dettagli, ma possiamo aspettarci, con tutta probabilità, una grossa produzione, con uscita nelle sale e non unicamente su Disney+, oltre naturalmente al mantenimento dell’anima musical dell’originale, anche se già due anni fa, quando i Russo avevano annunciato la loro volontà di imbarcarsi nel progetto, affermarono:

Penso che si debba mettere sul tavolo qualcosa di nuovo- ha detto Anthony Russo- come storyteller posso dire che dal nostro punto di vista non ci convince l’idea di fare una sorta di rifacimento alla lettera. Questa cosa non l’abbiamo fatta neanche con i film Marvel, perché pensiamo che se vuoi quella storia puoi andarla direttamente a leggere nei fumetti. Noi offriamo qualcosa di diverso. Faremo un qualcosa che sarà nelle corde del materiale originale, ma arricchito da nuovi elementi.