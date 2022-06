Google Pixel Watch offrirà 7 tipi di cinturini diversi?

Dopo che Google ha avuto modo di confermare l’arrivo dei Pixel Watch nel corso del suo evento I/O 2022, c’è stato modo di approfondire anche ulteriori dettagli in tal senso grazie ai vari report, anche se non sono in seguito arrivate conferme ufficiali da parte del colosso di Mountain View.

A quanto pare, per quel che concerne i cinturini, la compagnia ha fatto davvero un ottimo lavoro di personalizzazione, con infatti un totale di sette diversi modelli che dovrebbero risultare compatibili con i nuovi gioiellini della compagnia.

Stando a quello che sappiamo infatti, sarà presente un nuovo meccanismo pensato per rendere facile lo scambio dei cinturini, il che permetterà quindi agli utenti di scambiarli velocemente al fine di sfruttare quelli che si preferiscono maggiormente, sia per quel che concerne i meccanismi di chiusura, sia per i colori, anche se restano ovviamente da scoprire ancora molteplici dettagli in tal senso.

Come ripreso da GizChina infatti, le pagine di 9to5Google hanno sottolineato il fatto che non tutte le opzioni potrebbero venire rese disponibili al lancio, con la compagnia che quindi potrebbe tenere al passo con i tempi i suoi gioiellini rendendo di volta in volta disponibili nuovi cinturini.