Final Fantasy VII Rebirth: primi dettagli da Nomura

A distanza di pochi minuti dall’annuncio ufficiale di Final Fantasy VII: Rebirth, il creative director del franchise, Tetsuya Nomura, ha postato sul profilo Twitter ufficiale di FF VII un messaggio per i fan che svela alcuni dettagli sulla nuova avventura di Cloud e compagni. Di seguito il contenuto del messaggio:

Final Fantasy 7 Rebirth è stato progettato in modo che le persone possano godersi il gioco indipendentemente dal fatto che conoscano il gioco originale o meno. In effetti, i nuovi giocatori potrebbero anche divertirsi a iniziare il loro viaggio in FINAL FANTASY VII con FINAL FANTASY VII REBIRTH.

Cloud e i suoi amici intraprendono un nuovo viaggio in questo titolo e credo che le scene a cui hanno assistito dopo aver lasciato Midgar conferiranno ai giocatori un’esperienza nuova e fresca. Non vedo l’ora di condividere la motivazione di aver nominato il primo titolo, “REMAKE” e il secondo titolo, “REBIRTH”. Con il tempo, spero di rivelare come si chiamerà il terzo titolo e dove porterà questo viaggio alla fine.