Dragon’s Dogma 2 annunciato ufficialmente durante i festeggiamenti per il 10° anniversario

17—Giu—2022 / 2:09 AM

Dragon’s Dogma 2 è stato annunciato ufficialmente durante i festeggiamenti per il decimo anniversario del franchise. A confermare l’esistenza del tanto atteso secondo capitolo di Dragon’s Dogma è stato il director Hideaki Itsuno, che si è limitato al solo annuncio, senza aggiungere altre informazioni.

Dragon’s Dogma 2 è in fase di sviluppo – ha annunciato Itsuno. L’intero team di sviluppo si sta impegnando tantissimo per creare un gioco che speriamo possa piacervi. Tenetevi pronti!

Proprio al termine di un video di approfondimento sulla storia e sulla creazione di Dragon’s Dogma, Itsuno Itsuno ha rivelato di avere un ultimo annuncio da fare, mostrando in maniera a dir poco entusiasta la maglietta che indossava sotto la giacca, con il logo del secondo capitolo.

Al momento dunque sappiamo soltanto che il gioco esiste e che è in fase di sviluppo. Non sono state, infatti, rilasciate informazioni sul periodo d’uscita, né sulla storia e sulle piattaforme previste per il rilascio, ma almeno abbiamo la certezza che Dragon’s Dogma 2 è finalmente realtà.