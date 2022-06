Crisis Core- Final Fantasy VII -Reunion: video confronta il remake con l’originale per PSP

Un video pubblicato da Cycu1 mette a confronto Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion con l'originale per PSP, mostrando il notevole upgrade sul piano grafico.

A distanza di poche ore dall’annuncio di Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion, l’utente Cycu1 ha pubblicato un video su Youtube che confronta il remake per PC e console con la versione originale per PSP uscita nel lontano 2007. Il video, che trovate qui sotto, mostra notevoli differenze tra le due versioni. Come confermato da Square Enix, infatti, la nuova edizione di Crisis Core vanterà grafica HD e tutti i modelli 3D aggiornati.

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion racconterà una storia ambientata 7 anni prima degli eventi di Final Fantasy VII che vede come protagonista Zack Fair. Leggiamo la descrizione ufficiale:

La sua storia segnò l’inizio di Final Fantasy VII

Dal giorno del suo primo lancio, CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- ha ricevuto l’acclamazione del grande pubblico per la sua narrativa coinvolgente e toccante.

Questa nuova edizione trasforma il comparto grafico e rifinisce tutti i modelli 3D del gioco. Una colonna sonora d’eccezione e un rinnovato e più approfondito doppiaggio (disponibile in lingua inglese e giapponese) animano una storia di onore e di eroismo, presentando FINAL FANTASY VII sotto una luce nuova. Entra in CRISIS CORE e lasciati trasportare da un’avventura che va oltre il semplice remaster HD.

Vi ricordiamo che Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion sarà disponibile questo inverno per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e PC Steam.