The Last of Us Part 1: un video confronta la Tess del remake con l’originale

Una clip pubblicata da Naughty Dog ci mostra le differenze tra la nuova Tess del remake The Last of Us Parte 1 con quella dell'originale per PS3.

Tramite un post su Twitter, Naughty Dog ha pubblicato una breve clip che mette a confronto il personaggio di Tess nella sua versione originale per PS3 con quella di The Last of Us Parte 1, il remake per PS5 e PC.

Tess' glow up ✨@Wersching 9 years ago vs. September 2, 2022 — #TheLastofUs Part I pic.twitter.com/jDoT9bMmL1 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) June 14, 2022

Come potete vedere dal filmato, il modello poligonale è stato totalmente ricreato da zero e nella nuova versione la donna ha un aspetto decisamente differente rispetto alla sua controparte originale. Il suo aspetto è molto più maturo, il suo volto più espressivo e le animazioni facciali ora riescono a trasmettere molto di più lo stato d’animo del personaggio.

Vi ricordiamo che il remake di The Last of Us includerà diverse migliorie tra cui un gameplay modernizzato, effetti grafici evoluti, controlli migliorati, opzioni di accessibilità ampliate ed il DLC Left Behind.

The Last of Us Parte 1 sarà disponibile su PS5 a partire dal 2 settembre 2022. La versione PC al momento non ha ancora una data d’uscita.

