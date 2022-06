Starfield vi permetterà anche di rubare le navi spaziali

In Starfield potremo rubare le navi spaziali, oltre che creare e personalizzare la nostra. Lo ha svelato Pete Hines, senior VP della divisione Global Marketing e Communications presso Bethesda Softworks, durante l’Extended Xbox Game Showcase.

Non vogliamo porre troppi limiti a ciò che il giocatore può o non può fare”, ha detto Hines durante l’Extended Xbox Games Showcase, riferendosi alla capacità del giocatore di rubare praticamente tutto ciò che non è inchiodato a terra in Starfield. “Ci piace quando i giocatori dicono: ‘Mi chiedo cosa potrebbe succedere se…’ e poi ci provano.

Oh sì, sono corso a rubare una nave, ho sparato a tutti i membri dell’equipaggio e me ne sono andato”, ha detto Hines. “Come… puoi farlo? Puoi fare qualsiasi cosa. Penso che sia una parte speciale di un gioco di Bethesda Game Studios.