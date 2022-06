S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl è stato rinviato al 2023

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato rinviato ufficialmente al 2023. La conferma è arrivata con un trailer mostrato durante le battute finali dell’Xbox Showcase Extended, insieme ad un video diario che documenta la complessa situazione che stanno vivendo gli sviluppatori ucraini a seguito dell’invasione russa.

Nonostante le problematiche che stanno sconvolgendo le vite degli sviluppatori, costretti ad unirsi all’esercito nella guerra contro la Russia, GSC Game World e Microsoft hanno voluto comunue unire le forze per mostrare al pubblico un nuovo trailer. Il filmato svela la sequenza introduttiva di Stalker 2 e mostra un Camion inoltrarsi nella Zona di contaminazione, con lo scopo di scoprire i segreti di un “nuovo mondo”. Alla fine però qualcosa andrà storto.

Assumi il ruolo di uno stalker solitario e esplora un vastissimo, fotorealistico open world di 64 km² in una zona radioattiva con tanti ambienti diversi, in grado di svelare le varie sfaccettature dell’atmosfera post-apocalittica. Fatti strada nella Zona per trovare il tuo destino e plasmare il fato dell’umanità, scegliendo il tuo percorso in un’epica narrazione ramificata.

Incontra membri di diverse fazioni e decidi chi di loro merita la tua amicizia e chi, invece, merita una pallottola. Lanciati in intense sparatorie con una grande varietà di nemici che seguono tattiche diverse per superarti in astuzia. Scegli le armi da fuoco che preferisci tra più di 30 tipologie, con numerose modifiche che ti permetteranno di creare centinaia di combinazioni letali.

Stalker 2 sarà disponibile nel 2023 per PC Windows e Xbox Series S/X.