Pil’s Adventures: le foto ufficiali del film d’animazione da oggi su Sky e Now

Le mirabolanti avventure della giovane Pil, intenta a salvare il regno di Foggyburgh, arrivano da oggi su Sky e NOW con il film d’animazione in prima tv assoluta Pil’s Adventures: vi presentiamo le foto ufficiali della pellicola.

Sinossi del film:

Pil, un’orfanella piena di risorse, vive per le strade del borgo medievale di Foggyburgh. Assieme alle sue tre donnole addomesticate, sopravvive rubando cibo dal castello del sinistro reggente Tristan, che usurpa il trono. Un bel giorno, per sfuggire alle guardie che la inseguono, Pil si traveste indossando un abito da principessa. Da qui, suo malgrado, intraprende una folle e divertente ricerca per salvare Roland, l’erede al trono vittima di un incantesimo e trasformato in un “Polgatto” (metà gatto, metà pollo). Un’avventura che scuoterà l’intero regno e insegnerà a Pil che la nobiltà si trova in ognuno di noi.

