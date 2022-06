La profonda crisi del mercato degli smartphone: in Europa vendite ai livelli del 2013

Il settore degli smartphone è in profonda crisi. In Europa le vendite sono crollate ai livelli del 2013: c'entrano il Covid e la guerra in Ucraina, ma non solo.

Durante i primi tre mesi del 2022, in Europa sono stati venduti circa 49 milioni di smartphone. Un numero drammatico, che ci riporta indietro ai volumi di vendita registrati nel 2013. Il settore, in quasi dieci anni, non era mai andato così male.

Il calo è di 12 punti percentuali anno su anno, segnalano gli analisti di Counterpoint. Parlare di crisi del settore degli smartphone non è sbagliato, anche se è opportuno sottolineare che questi cali drammatici dei consumi si rilevano ormai in moltissimi altri settori. Non soltanto l’elettronica, ma anche il settore delle automobili è in crisi nera. C’entrano il Covid-19, chiaro, e anche la guerra in Ucraina. Ma non solo.

Il complicato quadro economico generale ha indebolito il potere d’acquisto degli europei. A questo dobbiamo aggiungere un trend di cui abbiamo iniziato a vedere i primi sintomi in tempi non sospetti: i consumatori non vedono più lo smartphone come uno status symbol e la corsa all’ultimo modello è diventata un ricordo del passato. Se poi vogliamo aggiungerci la stagnazione del processo innovativo all’interno dell’industria, con 5G e smartphone pieghevoli che non sono stati sufficienti a riaccendere l’entusiasmo dei consumatori, beh, ecco che la ricetta per il disastro è bella che pronta.

Calano i volumi di vendita, ma la classifica dei vincitori e vinti rimane invariata. Samsung è ancora una volta il primo produttore per smartphone venduti in Europa, segue Apple in seconda posizione e, infine, Xiaomi. Rispettivamente i tre colossi occupano il 35%, 25% e 14% del mercato. A stupire è proprio la performance del produttore cinese, che è passata dal 19 al 14% di market share. Eh sì che il design degli ultimi Xiaomi 12 era chiaramente ispirato ad un gusto europeo. Evidentemente non è bastato.

Di certo c’è che il prossimo trimestre non sembra destinato a dare segnali di miglioramento. Anzi, è vero il contrario: ci si aspetta la batosta dell’abbandono del mercato russo da parte di pressoché ogni produttore occidentale. Milioni di vendite che spariranno nel nulla, aggravando la crisi.