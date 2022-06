«La prima Ferrari elettrica sarà una ‘Vera Ferrari», promette l’azienda. E il Purosangue verrà presentato a settembre

Durante il Ferrari Capital Markets Day il Cavallino di Maranello è tornato a parlare di due dei suoi futuri veicoli più attesi. Il primo è la Ferrari Purosangue, primo SUV della storia dell’azienda.

Arriverà nel 2023, ma Ferrari ha già anticipato che verrà mostrata per la prima volta a settembre, durante un evento speciale. Non solo, l’azienda ha anche specificato ancora una volta che il SUV sarà dotato di un motore V12. La seconda, invece, è la prima Ferrari completamente elettrica. Bisognerà aspettare un po’ di più: se ne parla per il 2025.

Tra il 2023 e il 2026 Ferrari presenterà 15 nuovi modelli. Ogni modello – promette il produttore – sarà progettato per essere unico ed accontentare una clientela specifica. Ferrari sta lavorando ad un importante processo di trasformazione.

Entro il 2026 la line-up di Ferrari sarà composta al 40% da modelli endotermici e al 60% da auto ibride ed elettriche. Poi, nel 2030, la rivoluzione: i veicoli endotermici scenderanno al 20%, mentre il restante 80% sarà equamente diviso tra auto ibride e auto completamente elettriche.

“La prima Ferrari elettrica sarà una vera Ferrari”, promette il Cavallino.

La prima Ferrari elettrica sarà presentata nel 2025 e affonderà le sue radici nel patrimonio del Cavallino Rampante, attingendo a una più ampia esperienza tecnica per migliorare ulteriormente le emozioni di guida. Le sue caratteristiche uniche, sfruttando il know-how delle corse, la renderanno una vera Ferrari, assicurando che si distingua in tutte le dimensioni: densità di potenza del motore, peso, suono ed emozioni di guida

ha annunciato Benedetto Vigna, AD di Ferrari, durante una recente intervista con La Stampa.