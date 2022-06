Kingdom Hearts 4: nuovi dettagli da Nomura

Nel corso di una recente intervista concessa a Game Informer.com. Tetsuya Nomura ha fornito tantissimi nuovi dettagli su Kingdom Hearts 4, il nuovo capitolo della celebre serie Square-Enix annunciato lo scorso 10 aprile in occasione dell’evento per il ventesimo anniversario del gioco.

In our exclusive interview with Kingdom Hearts director Tetsuya Nomura, we learn more about Kingdom Hearts IV, the future of Final Fantasy characters, and why he was hesitant to put Sora in Super Smash Bros. Ultimate: https://t.co/KwfGd4WlOR pic.twitter.com/9W8oXv152V

— Game Informer (@gameinformer) June 14, 2022