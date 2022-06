JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R, disponibile la demo per PS5 e PS4

Da oggi è disponibile una demo giocabile gratuita di JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R per PS5 e PS4. Ecco tutti i dettagli.

Bandai Namco ha rilasciato una demo gratuita di JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R per PS5 e PS4. Sarà possibile provarla fino al 22 giugno e sarà limitata alle piattaforme PlayStation. La demo consente di testare la modalità allenamento e la modalità online utilizzando quattro differenti personaggi:

Jonathan Joestar

Jotaro Kujo

Jolyne Cujoh

DIO

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R è il nuovo picchiaduro di CyberConnect2 basato sul celebre manga di Hirohiko Araki. Con 50 personaggi giocabili, potrete ricreare le battaglie più iconiche di ogni storia e vedere personaggi di diversi universi interagire tra loro per la prima volta. Il titolo includerà le modalità All Star Battle, Arcade, Online, Versus, Practice, e Gallery. La modalità principale, All Star Battle, non permetterà solo scontri tra i personaggi del gioco originale, ma anche nuove battaglie esclusive.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R sarà disponibile a partire dal primo settembre su PC e dal 2 settembre 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.