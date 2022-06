Join the Indie 2022: tutti i protagonisti dell’evento dedicato agli sviluppatori italiani

JOIN the Indie, l’evento dedicato al gaming made in Italy, giunge alla sua quarta edizione. L’evento realizzato in collaborazione con Intel ha permesso a 10 sviluppatori indipendenti italiani di raccontarsi e di mettere in mostra i loro nuovi progetti in arrivo entro i prossimi mesi. Grazie al supporto di Intel, gli sviluppatori presenti all’evento hanno avuto modo di utilizzare i PC con processori Intel Core di dodicesima generazione per mostrare i loro giochi e i loro trailer. Ma non solo: il colosso tecnologico offre da anni il suo supporto alle giovani software house attraverso il programma Intel Developer Program, mettendo a disposizione la conoscenza dei team di sviluppo più esperti e diverse risorse per permettere ai team di fare un salto di qualità nello sviluppo dei loro titoli.

Ospitati nella splendida cornice del Video Games Party di Milano, abbiamo avuto modo di ascoltare le loro storie, dando uno sguardo a tutta una serie di titoli dai tratti decisamente interessanti, a dimostrazione di quanto la scena indipendente italiana sia ad oggi estremamente florida e ricca di potenzialità. Scopriamo dunque quali sono stati tutti i protagonisti dell’ultima edizione di Join The Indie.

Another Reality

Ad aprire le danze è stato Matteo Favarelli, CEO e Founder di AnotheReality, uno studio specializzato nella produzione di contenuti per la realtà virtuale e software didattici per le aziende. Il loro ultimo progetto si chiama Tennis League VR. Si tratta di un gioco di tennis sviluppato per i visori Oculus che includerà una sezione prettamente ludica con le modalità Carriera e Multigiocatore e una Allenamento per permettere ai neofiti di imparare i fondamenti del tennis divertendosi.

Il titolo, in Early Access su Sidequest, arriverà in autunno.

Cordens Interactive

Sul palco di Join The Indie è tornata a mostrarsi anche Vesper, l’ambiziosa opera prima di Cordens Interactive, sbarcata su Steam lo scorso anno. Tommaso lo Iacono, Game Director di Cordens Interactive, ci ha raccontato qualche aneddoto sullo sviluppo, ricordandoci infine il recente rilascio della versione Nintendo Switch del gioco. Ambientato in un mondo di stampo fantascientifico ispirato alle opere di mostri sacri del genere come Isaac Asimov, Roger Zelazny e Philip Kindred Dick, Vesper è un interessante puzzle platform che racconta la storia di un piccolo androide chiamato Seven.

Jyamma Games

Pochissime invece le informazioni su Project Galileo, l’interessante souls-like italiano di Jyamma Games. Il CEO della software house, Giacomo Greco ci ha svelato che il gioco includerà dei forti richiami al folklore alla cultura italiana e che vanterà una storia con tante linee di dialogo che contribuiranno a rendere ancora più immersiva e stratificata l’avventura. Ne sapremo di più il 5 luglio, data in cui saranno mostrate le prime immagini in game del gioco, accompagnate poi da una build giocabile al tokyo game Show.

Moonwolf Entertainment

Spazio anche ai giochi di carte con Temperia: Soul of Majestic. Enrico Fedoni di MoonWolf ci ha illustrato brevemente le caratteristiche del gioco, sottolineando come l’obiettivo sia quello di riuscire a confezionare un’esperienza diversa rispetto a quella proposta dagli altri card game. Ispirato al celebre mini-gioco Triple Triad contenuto in Final Fantasy 8, Temperia: Soul of Magestic proporrà delle partite molto rapide, si giocherà a carte scoperte con una griglia 3×3 da riempire e due mazzi, uno composto da 20 creature e uno da 20 equipaggiamenti. Il gioco arriverà prossimamente su Android, iOS e PC.

Nacon Studio Milan

Passando invece a una realtà di più ampio respiro, Fabio Respighi, Head of Design di Nacon Studio Milan ci ha offerto uno spaccato della storia della software house che unisce Lunar Great Wall Studios, autore di Another Sight, e RaceWard Studio, responsabile di RiMS Racing. Nacon Studio Milan può oggi vantare un ufficio di 900 metri quadrati a Milano, con più di 50 persone nel team di sviluppo, ancora in espansione. Respighi è stato molto vago sui progetti attualmente in lavorazione presso lo studio, ma sappiamo che sono al momento in sviluppo due titoli, uno è un racing game e l’altro è un survival legato ad una famosa IP cinematografica.

Reply Games Studio

A pochi mesi dall’uscita di Soulstice, Samuele Perseo e Fabio Pagetti, rispettivamente Game Writer e Creative Director di Reply Game Studio, salgono sul palco di Join the Indie per presentare il loro ambizosissimo action RPG in arrivo il 12 settembre 2022. Soulstice è un titolo che si ispira in tutto e per tutto ai classici di matrice orientale come Devil May Cry, caratterizzato da un combat system improntato al dinamismo e alla velocità d’azione. Lo abbiamo recentemente provato in anteprima, sottolineando che “Soulstice non è un semplice omaggio ad un genere, ma un vero e proprio baluardo per gli action puri e degli Hack and Slash, e punta tutto su velocità di gioco, combo e bravura pad alla mano.”

Stormind Games

Accanto a Soulstice, trai titoli più promettenti mostrati al Join the Indie, c’è anche il nuovo progetto dei ragazzi di Stormind Games che, dopo l’ottimo Remothered, tornano a mettersi alla prova con un gioco di tutt’altro genere. Batora: Lost Heaven è un RPG story driven non lineare che combina meccaniche hack & slash e twin-stick shooter. Il sistema di combattimento sarà caratterizzato da due differenti modalità basate sulle due forme della protagonista: Fisica (attacchi corpo a corpo con la spada) e Mentale (lancio di incantesimi). Giacomo Masi, Narrative Director di Stormind Games ci ha rivelato che l’anima del gioco risiede nel suo dualismo. Nel corso dell’avventura potremo intraprendere scelte diverse, svolgere quest in maniera differente ed imbatterci anche in diversi finali.

Bathora: Lost Heaven arriverà in autunno per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e Nintendo Switch.

Kunos Simulazioni

Cambiamo completamente genere con Assetto Corsa 2. Marco Massarutto, co-fondatore di Kunos Simulazioni è intervenuto a Join the Indie per confermare che il secondo capitolo di Assetto Corsa è attualmente in lavorazione. Il team ha abbandonato Unreal Engine, potente ma limitante, in favore dell’adozione di un motore grafico proprietario.L’obiettivo è quello di creare una piattaforma in continua evoluzione, che non risenta dei vincoli imposti dell’Unreal Ungine.

Trinity Teams

Tra i protagonisti di Join The Indie c’era anche Trinity Teams. Oltre ad essere impegnato nello sviluppo di Slap & Beans 2, che il prossimo anno ci permettere di vivere nuovamente le avventure virtuali di Bud Spencer e Terence Hill, il team sta lavorando anche a The Darkest Tales, un platform 2D che ha come protagonista un tenero orsacchiotto che si troverà catapultato in un oscuro mondo fiabesco. Il gioco sarà disponibile a luglio di quest’anno. Il prologo, Into the Nightmare, invece, può già essere scaricato gratuitamente su Steam.

34BigThings

Chiude la kermesse dedicata agli sviluppatori italiani, Filippo Gabello, Producer di 34BigThings che è intervenuto per parlare di Redout 2, in vista dell’ormai imminente uscita. In arrivo il 16 giugno su console e PC e a luglio su Nintendo Switch, Redout 2 è un gioco di corse sci-fi ad alto tasso di adrenalina, per certi versi un erede spirituale di Wipeout, in cui i giocatori sfrecceranno su circuiti futuristici a bordo di bolidi completamente personalizzabili.