Il Nothing Phone (1) si mostra in due nuovi video: scocca trasparente e LED per le notifiche

Altro che mistero, Nothing ha scelto di giocare a carte scoperte. Il Nothing Phone (1) si mostra in due video registrati durante un evento stampa in Svizzera.

Altro che mistero, Nothing ha scelto di giocare a carte scoperte – anzi, scopertissime – per il lancio del suo primo smartphone. Dopo le immagini teaser degli scorsi giorni, che avevano mostrato completamente il design della scocca, ora l’azienda di Carl Pei rilancia con alcuni video.

A circa un mese dal lancio, fissato per il 12 luglio, l’azienda ha organizzato un evento di presentazione a Basilea, in Svizzera. Alcuni giornalisti e influencer hanno avuto la possibilità di dare uno sguardo approfondito al Nothing Phone (1) prima di tutti gli altri. I video dell’esperienza sono stati condivisi in rete.

Grazie ai content creator Rafael Zeier e Das Kann Was ora abbiamo un’idea pressoché completa di come sarà l’atteso smartphone. Il dispositivo mostrato a Basilea era chiuso sotto una teca, gli youtuber non lo hanno quindi potuto prendere con mano, né hanno avuto la chance di provare la versione definitiva di NothingOS, la UI personalizzata del brand (la beta è già disponibile per tutti).

La scocca del Nothing Phone (1) è trasparente, con alcuni componenti in vista. Ci sono anche alcuni LED, montati nella parte alta e bassa della back cover. Probabilmente verranno utilizzati per la gestione delle notifiche.

Potete farvi un’idea più approfondita guardando i video dei due content creator.