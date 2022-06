Facebook diventerà molto più simile a TikTok

Facebook si prepara ad un’importante processo di ristrutturazione, per mantenere il passo con altre app più popolari — tra cui Instagram, sempre di Meta, e l’acerrimo rivale TikTok. Lo sostiene il magazine The Verge, dopo aver messo le mani su alcuni documenti interni dell’azienda statunitense.

Facebook lavora ad uno dei più importanti e radicali cambiamenti della sua storia. Si parla di un redesign completo della homepage e del feed, con l’obiettivo di cambiare l’algoritmo che gestisce i contenuti visualizzati in bacheca. L’obiettivo? Privilegiare i contenuti realizzati dalle persone e dai content creator, che verranno promossi attivamente dall’algoritmo. Insomma, il modello è quello di TikTok: un feed che pompa continuamente contenuti, pescando tra influencer e pagine che l’utente non segue ma che potrebbero piacergli in base alle sue attività sul social.

In questo modo Facebook spera di far schizzare in alto il numero di ore che gli utenti spendono ogni giorno sul social network. Usando le parole della stessa azienda, Facebook deve diventare un ‘Discovery Engine‘, un social che non si limita a mostrare passivamente i contenuti delle pagine a cui l’utente ha già messo like, ma che ne propone attivamente di nuove.

Questo significa che i post pubblicati dagli amici, ma anche dalle pagine già seguite, otterranno una visibilità ridotta. Per i content creator non è necessariamente un male: come avviene su TikTok, crescere organicamente dovrebbe diventare più semplice e veloce.