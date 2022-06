Disney presenta al Festival di Annecy le sue prossime novità animate

Disney, sotto forma di Disney Television Animation, Disney Junior e Disney Europe, Middle East & Africa (EMEA) è salita ieri sul palco dell’Annecy International Animation Film per annunciare nuove produzioni e mostrare entusiasmanti anticipazioni sulle prossime serie animate originali in arrivo in streaming su Disney+ e altre piattaforme Disney nel 2023, e oltre.

La presentazione è stata affidata a Hélène Etzi, The Walt Disney Company France e managing director of Disney Channels France, insieme a Orion Ross, vice president of Original Programming – Animation per The Walt Disney Company EMEA che hanno accolto sul palco Ayo Davis, president of Disney Branded Television, Meredith Roberts, executive vice president of TV Animation, Disney Branded Television, e Alyssa Sapire, senior vice president of Original Programming, Disney Junior, per presentare alcuni dei progetti Disney Branded Television attualmente in produzione.

Con il titolo “Everyone Has a Story”, la presentazione ha incluso l’annuncio del via alla produzione della seconda stagione della serie Disney+ di successo Monsters & Co. La Serie – Lavori in corso!. La nuova stagione debutterà nel 2023 e vedrà, nella versione originale, il ritorno dello stellare cast di voci della serie, tra cui Billy Crystal (Mike Wazowski), John Goodman (James P. “Sulley” Sullivan), Ben Feldman (Tylor Tuskmon), Mindy Kaling (Val Little), Henry Winkler (Fritz), Lucas Neff (Duncan) e Alanna Ubach (Cutter). Il produttore esecutivo della seconda stagione è il vincitore dell’Emmy Award Kevin Deters (Prep & Landing, Frozen – Le avventure di Olaf).

Anche Cip e Ciop: Al parco, che segue Cip e Ciop e le loro avventure nella grande città, è stata rinnovata per una seconda stagione, che vedrà l’amatissimo duo affiancato da altri iconici personaggi Disney, tra cui Paperino e Pluto, in storie più grandi e coraggiose.

Inoltre è stato svelato che una nuova serie animata ispirata al popolare franchise musicale Disney ZOMBIES è in produzione presso Disney Television Animation e il team EMEA Original Productions ha annunciato la produzione della serie di avventure epiche Dragon Striker e la commedia spettrale The Doomies.

La presentazione ha incluso anche l’annuncio del rinnovo della terza stagione dei grandi successi Disney Junior Spidey e i suoi fantastici amici e Topolino – La Casa del divertimento. Inoltre sono stati ordinati episodi aggiuntivi per alcune delle prossime serie Disney Television Animation, tra cui Hamster & Gretel, Kiff, Hailey’s On It e Primos.

Gli annunci fatti oggi ad Annecy consolidano ulteriormente il ruolo di Disney come IL leader dell’animazione. Queste nuove serie rappresentano il meglio di quanto realizzato dai nostri team di Disney Television Animation e Disney Junior. Si basano sull’impegno di Disney Branded Television a lavorare con incredibili storyteller, le cui diverse voci non solo permettono al nostro giovane pubblico di vedersi riflesso sullo schermo, ma lo aiutano a orientarsi meglio nel proprio mondo.

ha affermato Davis.

Ulteriori annunci e anticipazioni hanno riguardato l’antologia fantascientifica africana di Disney+ Kizazi Moto: Generation Fire, di cui è stato rivelato un nuovo artwork esclusivo e il cast, che comprende Florence Kasumba (Black Panther: Wakanda Forever), la star nigeriana Kehinde Bankole (Blood Sisters) e il rapper sudafricano Nasty C (Blood & Water); un primo sguardo esclusivo alla nuova serie prescolare Kiya and the Kimoja Heroes, sugli eroi della comunità ispirati alle tradizioni e alle culture dell’Africa meridionale e prodotta da Entertainment One, Frogbox e Triggerfish Animation; l’annuncio che, dopo cinque stagioni di successo, PJ Masks – Super Pigiamini vedrà protagoniste le icone prescolari Gattoboy, Geco e Gufetta ai quali si unirà una squadra anti-crimine più ampia per affrontare sfide ancora più grandi in una serie tutta nuova.

NUOVE SERIE:

DRAGON STRIKER

Prodotta da: Cybergroup Studios e La Chouette Compagnie per Disney EMEA

Creatore/Produttore: Sylvain Dos Santos

Regista: Charles Lefebvre

Capo sceneggiatore: Paul McKeown

Quando lo sport più popolare del mondo si combina con la magia, lo spettacolo esplode più forte di un colpo della potenza di un drago! In questa avventura ricca di azione, commedia e momenti sportivi ad alta tensione, i giocatori migliori hanno un asso nella manica, un colpo magico, che possono usare in campo. Il dodicenne Key è un ragazzo di campagna che può solo sognare di entrare nella famosa scuola dove i più grandi giocatori, di cui è un grande tifoso, si allenano prima di entrare nei campionati più importanti, finché non scopre di possedere un incantesimo ultra potente e che potrebbe anche essere il leggendario Dragon Striker. Key entra a far parte di una squadra di sfortunati outsider che si uniscono per affrontare i campioni della scuola, mentre lottano per evitare che un antico male riemerga.

THE DOOMIES

Prodotta da: Xilam Animation per Disney EMEA

Produttore: Marc du Pontavice

Regista e Co-Creatore: Andrès Fernandez

Co-Creatore: Pozla (aka Rémi Zaarour)

Capo sceneggiatore: Henry Gifford

Quando i migliori amici Bobby e Romy aprono per errore un portale verso un altro mondo, trasformano la loro tranquilla cittadina costiera in un punto di ritrovo per terrificanti creature del male. Coinvolti in un epico mistero soprannaturale, incroceranno la strada del cosiddetto “Prescelto” e combatteranno con mostri interiori e reali. The Doomies è una commedia spettrale che combina brividi, emozioni e sorprese con una comicità incentrata sulla caratterizzazione di una strana coppia di adolescenti ordinari travolti da circostanze straordinarie. L’umorismo incalzante e una storia piena d’azione e ricca di colpi di scena si sviluppano in un’eccentrica cittadina francese nel cuore della Bretagna, raccontata con un’atmosfera cupa e uno stile graficamente accattivante.

Orion Ross, vice president of Animation, Disney EMEA, ha commentato: “The Doomies e Dragon Striker sono le prime produzioni di una nuova serie di originali d’animazione che stiamo sviluppando lato EMEA per le famiglie di tutto il mondo su Disney Channel e Disney+. Queste serie ambiziose e di qualità introdurranno il lavoro dei principali creatori della nostra area in tutto il mondo, e per questo siamo onorati e ispirati di lavorare con questa nuova generazione di storyteller”.

ZOMBIES: THE RE-ANIMATED SERIES

Prodotta da: Disney Television Animation

Produttori esecutivi: Aliki Theofilopoulos, Jack Ferraiolo, Gary Marsh, David Light, Joseph Raso

Ogni giorno è una sorpresa alla Seabrook High – che tu sia una cheerleader, uno zombie, un lupo mannaro o addirittura un vampiro! ZOMBIES: THE RE-ANIMATED SERIES invita gli spettatori a entrare nella vita quotidiana di Zed, Addison, Eliza, Willa e di tutta la banda di Seabrook. Questa combriccola può aver capito tutto l’uno dell’altro, ma non ha ancora capito come sopravvivere al liceo. Preparatevi a un ulteriore divertimento musicale e a tanti nuovi amici, mentre Seabrook diventa la destinazione numero uno per tutti i tipi di mostri mitologici in cerca di un nuovo inizio. E questo significa che ci saranno delle avventure piuttosto selvagge, dalla mensa al campo da football, perché a volte la cosa più spaventosa da affrontare è il liceo.

SERIE RINNOVATE:

CIP E CIOP: AL PARCO (Seconda stagione)

Prodotta da: Xilam Animation per Disney EMEA

Produttore: Marc du Pontavice

Registi: Jean Cayrol, Frédéric Martin, Khalil Ben Namaane

Capo sceneggiatrice: Nicole Paglia

Cip e Ciop: Al parco vede protagonisti gli amatissimi scoiattoli Disney in una commedia classica e senza dialoghi e segue le vicissitudini di due piccole creature che vivono la vita nella grande città. Combinando la tradizione dei cartoni animati slapstick con una narrazione contemporanea e comica incentrata sui personaggi, la seconda stagione introduce nuove avventure per i due piccoli combinaguai. Il sempre ansioso Cip e il sognatore Ciop si uniscono a Paperino, Pluto, Butch e ad altri iconici personaggi Disney nella loro perenne ricerca di ghiande, mentre affrontano piccoli e grandi bulli.

MONSTERS & CO. LA SERIE – LAVORI IN CORSO! (Seconda stagione)

Prodotta da: Disney Television Animation

Produttore esecutivo: Kevin Deters

Produttrice: Melissa Kurtz

Supervising Director: Stevie Wermers

Prodotta da Disney Television Animation, Monsters & Co. La Serie – Lavori in Corso! è ispirata al mondo di Monsters & Co. di Disney e Pixar e introduce nuovi mostruosi personaggi oltre agli storici che ritornano. Nella seconda stagione, il viaggio di Tylor come Jokester e la sua amicizia con Val vengono messi a dura prova. Quando si aprono inaspettatamente nuove opportunità nella società energetica rivale FearCo, i colleghi di Tylor alla Monsters & Co. iniziano a farsi delle domande sulla sua lealtà. Mentre il rapporto con Val al Laugh Floor viene spinto al limite, Tylor deve scoprire quale sia il suo posto. Nella versione originale, il cast della seconda stagione vede il ritorno di doppiatori del calibro di Billy Crystal (Mike Wazowski), John Goodman (James P. “Sulley” Sullivan), Ben Feldman (Tylor Tuskmon), Mindy Kaling (Val Little), Henry Winkler (Fritz), Lucas Neff (Duncan) e Alanna Ubach (Cutter).

SPIDEY E I SUOI FANTASTICI AMICI (Terza stagione)

Prodotta da: Disney Junior e Marvel Studios in collaborazione con Atomic Cartoons

Produttore esecutivo: Harrison Wilcox

Supervising Producer: Steve Grover

Co-produttore esecutivo: Bart Jennett

Co-Produttore/Story Editor: Becca Topol

La prima serie Marvel interamente dedicata ai bambini in età prescolare, Spidey e i suoi fantastici amici segue le avventure di Peter Parker, Gwen Stacy e Miles Morales che, insieme a Hulk, Ms. Marvel e Black Panther, sconfiggono nemici come Rhino, Doc Ock e Green Goblin e imparano che il lavoro di squadra è il modo migliore per salvare la situazione.

La seconda stagione della serie di successo debutterà ad agosto e vedrà l’aggiunta di Iron Man/Tony Stark (doppiato nella versione originale da John Stamos), Ant-Man (doppiato nella versione originale da Sean Giambrone), Wasp (doppiata nella versione originale da Maya Tuttle), Reptil (doppiato nella versione originale da Hoku Ramirez), Black Cat (doppiato nella versione originale da Jaiden Klein), Sandman (doppiato nella versione originale da Tom Wilson) ed Electro (doppiata nella versione originale da Stephanie Lemelin).

TOPOLINO – LA CASA DEL DIVERTIMENTO (Terza stagione)

Prodotta da: Disney Television Animation

Produttore esecutivo /Supervising Director: Phil Weinstein

Co-produttore esecutivo/Supervising Story Editor: Thomas Hart

Produttore: Steve Walby

La bizzarra serie animata Topolino – La Casa del divertimento presenta il primo amico dei bambini Topolino insieme ai suoi compagni – Minni, Pippo, Paperino, Paperina e Pluto – a Funny, un’incantata casa parlante che trasporterà i magnifici sei in avventure di tutti i tipi e verso mondi unici che saranno d’ispirazione per l’immaginazione.

Disegnato per ispirare i bambini ad ampliare la loro creatività, incoraggiarli a perseguire i loro sogni e impartire lezioni di amicizia ed ingegno, ogni episodio è composto da due storie da 11 minuti separate da un breve intermezzo.

Un speciale di 22 minuti dal titolo Mickey Mouse Funhouse: Pirate Adventure debutterà questo agosto e presenterà il leggendario Capitano Salty Bones (doppiato nella versione originale da John Stamos) che inviterà Topolino, Minni e i loro amici alla più grande caccia al tesoro di sempre dove scopriranno se riusciranno a diventare dei veri pirati.

EPISODI AGGIUNTIVI ORDINATI (TITOLI PRECEDENTEMENTE ANNUNCIATI):

HAMSTER & GRETEL (ordinati 10 episodi aggiuntivi che portano il totale della prima stagione a 30)

Prodotta da: Disney Television Animation

Creatore/Produttore esecutivo: Dan Povenmire

Produttore: Brandi Young

Dal vincitore dell’Emmy Award Dan Povenmire (della acclamata serie Phineas e Ferb) Hamster & Gretel segue Kevin e sua sorella più piccola Gretel, che stanno per ricevere dei supepoteri da alieni provenienti dallo spazio. Ma qualcosa va storto e saranno Gretel e il suo criceto domestico (di nome Hamster) a ricevere improvvisamente delle nuove abilità. Quindi Kevin, il protettivo fratello maggiore, dovrà trovare il modo di collaborare con Gretel e il suo criceto, Hamster, per proteggere la loro città da misteriosi pericoli.

KIFF (ordinati 10 episodi aggiuntivi che portano il totale della prima stagione a 30)

Prodotta da: Titmouse in collaborazione con Disney Channel

Creatori/Produttori esecutivi: Lucy Heavens e Nic Smal

Co-produttore esecutivo/Story Editor: Kent Osborne

Dai creatori sudafricani Lucy Heavens e Nic Smal, Kiff è ambientato nelle montagne dove animali e creature magiche vivono felicemente insieme, e al centro di tutto questo mondo c’è Kiff, uno scoiattolo ottimista le cui migliori intezioni spesso si tramutano in un completo caos. Insieme al suo migliore amico Barry, un dolce e tranquillo coniglio, questa coppia scombussolerà la città con le loro infinite avventure e il loro entusiasmo per la vita!

HAILEY’S ON IT (ordinati 10 episodi aggiuntivi che portano il totale della prima stagione a 30)

Prodotta da by: Disney Television Animation

Creatori/Produttori esecutivi: Devin Bunje e Nick Stanton

Produttore: Wade Wisinski

Nella versione originale della serie Auli’i Cravalho (il film Walt Disney Animation Studios Oceania) presta la voce alla protagonista Hailey e Manny Jacinto (Nove perfetti sconosciuti di Hulu, The Good Place) al suo miglior amico, Scott. Hailey’s On It segue le avventure di Hailey Banks, un’adolescente prudente ma ingegnosa, in missione per completare la lista impegnativa (e a volte non molto pratica) di cose da fare per salvare il mondo. Hailey verrà spinta fuori dalla sua comfort zone per scoprire la sua forza interiore ogni volta che sconfigge le sue paure, che si tratti di vincere una gara per la costruzione di statue di sabbia, lottare con un tasso, mangiare una cipolla cruda o affrontare i suoi crescenti e complicati sentimenti per il suo migliore amico Scott.

PRIMOS (ordinati 10 episodi aggiuntivi che portano il totale della prima stagione a 30)

Prodotta da: Disney Television Animation

Creatrice/Produttrice esecutiva: Natasha Kline

Produttore: Philip Cohen

Ispirata dall’infanzia della creatrice/produttrice esecutiva Natasha Kline, che ha vissuto in un famiglia allargata e multiculturale messicano-statunitense, la serie introduce Tater, un’eccentrica bambina di 10 anni con grandi sogni e un “non so che” di speciale che non sa di avere e la rende unica. Quando i suoi 12 cugini (primos, in spagnolo) arriveranno per l’estate, l’aiuteranno a scoprire di cosa si tratta.

ALTRE NOVITÀ:

Durante la presentazione Ayo Davis ha dato ai partecipanti del festival delle anticipazioni su Star Wars: Young Jedi Adventures, il primo lungometraggio per bambni in età prescolare che uscirà su Disney Junior e su Disney+ nella primavera 2023, insieme a Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur, che segue le avventure di Lunella Lafayette, una ragazzina super geniale di 13 anni e il suo dinosauro T-Rex di 10 tonnellate, Devil Dinosaur. Inotre Ayo ha mostrato una clip del nuovo documentario originale Disney Mickey: The Story of a Mouse.

Alyssa Sapire ha dato un aggiornamento sui prossimi progetti Disney Junior che includono Eureka!, Firebuds, SuperKitties, Kindergarten: The Musical, Hey A.J. e RoboGobo; mentre Meredith Roberts ha parlato di alcune degli attuali successi di Disney Television Animation, tra cui I Greens in città, The Owl House – Aspirante Strega, Il Meraviglioso Mondo di Topolino e La Famiglia Proud: più forte e orgogliosa.

Orion Ross infine ha parlato della costante impostanza delle co-produzioni e collaborazioni creative con i principali studios indipendenti dell’area EMEA e delle attuali e future serie, come Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir, GhostForce, L’Inarrestabile Yellow Yeti e Viking Skool.

