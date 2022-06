Apple non userà la plastica per gli iPhone 12 riparati

La battaglia contro la plastica prosegue, una delle più grandi piaghe del ventunesimo secolo che deve per forza essere arginata in qualche modo, ed ora anche Apple si schiera verso un’idea più green e sostenibile. In una nota ottenuta da MacRumors, Apple ha affermato che sta testando un nuovo e sostenibile imballaggio per iPhone riparati come parte dell’impegno dell’azienda di eliminare la plastica in tutti gli imballaggi entro il 2025. Ad aprile, Apple ha annunciato di aver ridotto la plastica nella sua confezione del 75% dal 2015 e ha affermato che la plastica rappresentava solo il 4% degli imballaggi dell’azienda nel 2021.

Comunichiamo anche che, a partire da questa settimana, Apple inizierà a spedire i modelli di iPhone 12 riparati in una nuova scatola marrone che è al 100% priva di plastica e creata con carta priva di candeggina certificata dal Forest Stewardship Council, tutto questo secondo la nota aziendale appena citata, ottenuta da MacRumors. Finora, tutti gli iPhone riparati spediti da Apple erano imballati in una scatola bianca contenente materiale plastico.

L’imballaggio ecologico e sostenibile verrà utilizzato per i modelli di iPhone 12 riparati spediti dai depositi dell’Apple Repair Center agli Apple Store, ai fornitori di servizi autorizzati Apple e/o direttamente ai clienti negli Stati Uniti e in altri paesi. Apple non ha indicato se estenderà la confezione più ecologica a tutti gli iPhone riparati se questo processo sarà fruttuoso e produttivo.

Apple aveva precedentemente annunciato che le sue operazioni globali sono state carbon free dal 2020 e la società ha affermato di aver utilizzato il 100% di energia rinnovabile per alimentare i suoi uffici, negozi e data center dal 2018. A marzo 2022, Apple ha affermato che 213 dei suoi partner di produzione si sono anche impegnati a produrre elettricità rinnovabile al 100% per la produzione legata all’azienda stessa.