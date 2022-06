YouTube aggiunge una nuova feature per le correzioni dei video

Chi fa video su YouTube lo sa bene, il solo fatto di aver detto una frase o anche solo semplicemente una parola sbagliata, da quando YouTube ha rimosso la possibilità di mettere un testo in post produzione sopra al video, ha obbligato i creator a dover cancellare e a ricaricare il video pur di sistemare quella minuzia, portando alla perdita di visualizzazioni, like e commenti. Inoltre, scrivere la correzione nei commenti, poteva portare al fatto che molti utenti non la vedessero, acquisendo quindi informazioni sbagliate dal video in questione.

Ecco perché YouTube sta finalmente introducendo, per la gioia di tutti i creatori di contenuti, una nuova funzionalità denominata “correzioni” che consentirà ai creator di aggiungere facilmente correzioni più ovvie senza dover ricaricare il video e perdere tutti i commenti, le visualizzazioni ed i like guadagnati fino a quel momento e con tanta fatica e dedizione.

Dopo che un video è stato caricato, i creatori potranno aggiungere correzioni che appariranno come schede informative nell’angolo in alto a destra di un video in corrispondenza del timestamp pertinente (ma solo, a quanto pare, per la prima volta in un determinato video). Gli spettatori potranno quindi fare clic sulla scheda per espandere le note di correzione nella descrizione del video.

La nuova funzione di correzione di YouTube consentirà finalmente agli YouTuber di aggiungere correzioni come schede informative ai propri video in modo rapido ed intuitivo, ma soprattutto veloce, considerando la mole di lavoro necessaria per creare un contenuto sulla piattaforma . Potete prendere visione delle istruzioni complete su come aggiungere le suddette correzioni e visionare una descrizione video della nuova funzione dal canale Creator Insider di YouTube qui.

