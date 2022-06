The Forgiven: le foto dal thriller con Ralph Fiennes e Jessica Chastain

Ralph Fiennes e Jessica Chastain – insieme a Matt Smith – in un thriller ad alto voltaggio ambientato in Marocco, dal titolo the Forgiven: la pellicola, in uscita a luglio nelle sale statunitensi, arriverà presto anche in Italia grazie a Universal Pictures, che presenta oggi le prime foto ufficiali.

Questa la trama:

Attesi ospiti di un party organizzato in Marocco da un vecchio amico, i facoltosi David e Jo rimangono coinvolti in un tragico incidente, che tentano di insabbiare in tutti i modi. Ma non tutto filerà liscio…

