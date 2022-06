Offerte Amazon: LEGO Vespa 125 disponibile in forte sconto

Le offerte di Amazon hanno portato la LEGO Vespa 125 a un prezzo decisamente scontato, con il modellino che infatti può essere acquistato con una riduzione del prezzo del 20%, la quale porta quindi il prezzo da pagare sul sito di E-Commerce a solamente 79,99€.

Parliamo di un articolo targato LEGO che può essere acquistato fruendo della spedizione gratuita di Amazon, e che al contempo permette di fruire del proprio abbonamento ad Amazon Prime nel caso in cui se ne possegga uno, ottenendo quindi la spedizione più veloce senza costi aggiuntivi.

La LEGO Vespa 125 si presenta con un look davvero interessante, risultando divertente da assemblare come tutti gli articoli della compagnia specializzata nel mondo dei mattoncini e anche perfetta per venire esposta in qualunque ambiente al fine di colorarlo con la propria personalità e il proprio look nostalgico.

Attraverso il link che trovate qui di seguito potete quindi accedere alla pagina ufficiale del prodotto, mettendo mano sul gioiellino da collezione e assicurandovi di cogliere al volo lo sconto a tempo limitato che di sicuro non rimarrà disponibile ancora per molto tempo, visto il prezzo generalmente più alto.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.