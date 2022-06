Il Vivo X80 Pro arriva anche in Italia: il miglior smartphone Android per gli amanti della fotografia?

Dopo il lancio globale in Cina, il Vivo X80 Pro arriva anche in Italia. È uno smartphone che punta tutto sul comparto fotografico-

15—Giu—2022 / 11:35 AM

Dopo il lancio globale in Cina, il Vivo X80 Pro arriva anche in Italia. È uno smartphone che punta tutto sul comparto fotografico, promettendo – almeno sulla carta – una qualità di scatto eccezionale. Il prezzo, tuttavia, lo posiziona nella fascia alta del mercato: in Europa si parte, infatti, da 1.299 euro.

Vivo include nel prezzo anche la riparazione o sostituzione dello schermo per danni accidentali. La copertura vale 6 mesi dal momento dell’acquisto.

Il cuore del Vivo X80 Pro è il SoC Snapdragon 8 Gen 1 accompagnato da 12GB di RAM LPDDR5 e 256GB di storage. Il meglio che ha da offrire in questo momento l’ecosistema Android — quantomeno in attesa dello Snapdragon 8 Gen 1+

Il display è un AMOLED LTPO con risoluzione 3200 x 1440 pixel e luminosità massima di 1.000 nits durante la riproduzione dei video HDR. Non manca, poi, il lettore delle impronte digitali ad ultrasuoni. Completa questo primo quadro la batteria da 4700 mAh con ricarica fino ad 80W (50W in wireless).

Focus sul comparto fotografico, il selling point del Vivo X80 Pro. Il comparto fotografico è aiutato dal subchip V1+. Vivo ha collaborato ancora una volta con ZEISS. Troviamo, allora, il trattamento ZEISS T contro il ghosting delle lenti, oltre che il ZEISS Cinematic Video Bokeh per riprodurre l’effetto visivo delle lenti cinematografiche anamorfiche. Sempre ZEISS ha collaborato alla calibrazione della gamma cromatica. Insomma, lato software è un portento.

Il sensore principale è un Samsung GNV da 50MP con 1/1.31” e 1.2μm di dimensione pixel. Troviamo anche la messa a fuoco a rilevamento di fase e stabilizzazione sul sensore. Ci spostiamo poi sul super wide da 48 MP IMX598. Troviamo poi la periscopica da 8MP, sempre con stabilizzazione ottica, e 1/4.4”. Infine, il sensore per la modalità ritratti è un IMX663 (1/2.93”) da 12MP.

Chi cerca uno smartphone nato per la fotografia potrebbe trovare nel Vivo X80 Pro un ottimo candidato.

Per una panoramica completa, in un video in collaborazione con Vivo Mrwhosetheboss ne parla approfonditamente: