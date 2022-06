Apple, l’antitrust tedesco indaga sulle funzioni anti-tracking di iOS

L’antitrust tedesco vuole vederci chiaro sul sistema anti-tracciamento di Apple. L’App Tracking Transparency Framework (ATT) è stato introdotto con iOS 14.5 ed offre agli utenti un maggiore controllo sui dati che le app raccolgono e condividono con i servizi delle terze parti.

“Vuoi consentire all’app X di tenere traccia delle attività che svolgi nelle app e sui siti web di altre aziende?”, recita il messaggio con cui gli utenti Apple ormai hanno imparato a convivere. Se il permesso viene negato, di fatto iOS limita le capacità di tracking dell’app.

Per gli utenti – che ne guadagnano in privacy – è oro colato, ma lo stesso non si può dire per le piattaforme pubblicitarie e per le aziende terze. C’è poi un sospetto: il Bundeskartellamt vuole capire se questa misura, sulla carta a tutela della privacy degli utenti, non abbia in realtà rafforzato la posizione di Apple, che avrebbe con i suoi servizi un accesso privilegiato ai dati degli utenti.

La domanda, dunque, è la seguente: Apple applica anche su sé stessa le regole che impone a tutti gli altri?

Apple – recita il comunicato dell’authority tedesca – ha il potere di imporre unilateralmente le regole che desidera al suo ecosistema. Con specifico riguardo al suo App Store, Apple dovrebbe adottare policy favorevoli alla concorrenza. Abbiamo ragioni di dubitare che questo avvenga, quando è possibile rilevare che le regole di Apple si applicano ai terzi, ma non alla stessa Apple. Se ciò fosse vero, significherebbe che Apple può dare priorità alle sue offerte, ostacolando quelle delle altre aziende

Insomma, gira e rigira l’accusa è sempre la stessa: la filosofia del ‘gated garden’ adottata da Apple per il suo ecosistema altro non sarebbe che uno strumento per limitare la concorrenza e rafforzare la sua posizione di rendita.