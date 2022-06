Xiaomi Band 7 presto anche in Europa? Potrebbe mancare pochissimo

Non dovrebbe mancare molto al lancio internazionale delle nuove Xiaomi Band 7. La smartband potrebbe arrivare in Europa tra pochissimo!

Non dovrebbe mancare molto al lancio internazionale delle nuove Xiaomi Band 7. La smartband potrebbe arrivare in Europa tra poche settimane, con un prezzo di lancio compreso trai 50 e 60 euro. La nuova generazione ha introdotto diverse novità, a partire da uno schermo più grande e dal sensore per i livelli di SpO2.

La Xiaomi Band 7 è stata presentata in Cina a fine maggio. Recentemente Xiaomi ha ottenuto una serie di certificazioni per iniziare a vendere il prodotto anche fuori dai confini cinesi. Sappiamo, ad esempio, che sono stati richiesti e ottenuti tutti i permessi necessari presso le TDRA, IMDA e NCC – ossia gli enti regolatori di Emirati Arabi Uniti, Singapore e Taiwan.

Insomma, qualcosa inizia a muoversi. Al lancio la MI Band 6 veniva proposta in Italia a 49,99€, poi, dopo qualche mese, è arrivato anche il modello con chip NFC e possibilità di effettuare pagamenti contactless.

Le novità introdotte dalla nuova generazione sono molte (e tutte interessanti): il display ora è di 1,62 pollici, contro gli 1,56 pollici visti in passato. Assieme allo schermo più ampio arriva anche una batteria più capiente, da 180mAh. Si ricarica in un paio di ore, mentre la durata oscilla tra le 9 e 15 giornate, a seconda del tipo di utilizzo. La Xiaomi Band 7 supporta la modalità always-on display. Come anticipato, troviamo per la prima volta anche i sensori per monitorare il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue.