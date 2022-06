The Last of Us: finite le riprese della serie TV con Pedro Pascal

Le riprese della serie TV su The Last of Us si sono appena concluse, secondo quanto riferito dal produttore esecutivo Craig Mazin.

Il produttore esecutivo Craig Mazin ha annunciato la fine delle riprese della serie TV su The Last of Us. L’annuncio è stato fatto attraverso un semplice post su Twitter, in cui ha scritto “Questa è la fine delle riprese!!!”, e con l’interprete Bella Ramsey che ha risposto inserendo una gif tratta dal videogioco di The Last of Us.

Ecco il post di Craig Mazin su The Last of Us.

La serie, che vede protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli di Joel ed Ellie, secondo alcuni report sarà ad alto budget, e racconta di un disperato viaggio on the road in un mondo piagato da una sorta di pandemia zombie e del rapporto padre-figlia che si viene a creare tra i due protagonisti, inizialmente estranei.

Pedro Pascal, interprete di Joel, ha detto sul suo personaggio:

Mi ha impressionato molto il Joel del videogioco. Ero preoccupato per il fatto di averlo voluto imitare troppo, che è un qualcosa di giusto in alcune circostanze, ma che potrebbe rivelarsi un errore in altre. Perciò ho cercato di creare una certa distanza, e mi sono affidato agli autori Craig Mazin e Neil Druckmann.

Potrebbe interessarti anche questa news: