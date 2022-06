The Last of Us Parte I: pre-order del remake su Amazon ora disponibile

Grazie alla piattaforma di Amazon è possibile acquistare in pre-order The Last of Us Parte I nella sua versione per PS5, con data d'uscita fissata al 2 settembre.

La piattaforma di Amazon permette di acquistare il videogioco remake The Last of Us Parte I sin da subito, procedendo quindi con il pre-order per 80,99€ e preparandosi alla data d’uscita che per fortuna non è molto lontana da quando il titolo è stato annunciato, considerando che lo stesso verrà rilasciato nella giornata del 2 settembre 2022.

Il pre-order riguarda la versione PlayStation 5 di The Last of Us Parte I, e grazie a questo è possibile assicurarsi di ricevere il gioco proprio al day one grazie ad Amazon, mentre sarà possibile procedere entro un totale di 30 giorni con il reso, fruendo invece della spedizione gratuita e veloce per gli abbonati a Prime.

Parliamo di un titolo che si è già mostrato in alcune sezioni, e che come confermato permetterà di approfondire l’avventura di Ellie e Joel da una nuova prospettiva, con gli eventi che infatti subiranno dei rifacimenti, e con un comparto grafico decisamente migliorato rispetto a quanto visto su PlayStation 3 nel 2013.

Non vi resta quindi che accedere al link che trovate qui di seguito per accedere alla pagina ufficiale del gioco e mettere di conseguenza mano sul titolo targato Naughty Dog in arrivo nel giro di qualche tempo sul mercato.

