Snapdragon Insider: altro che 4 anni di aggiornamento, nel 2022 solo una patch

Snapdragon Insiders doveva essere lo smartphone definitivo per gli appassionati della Qualcomm. Un top-di-gamma da 1.499 dollari, realizzato dal produttore dei chip assieme ad Asus e con ben quattro anni di supporto continuo garantito.

Doveva, ma le cose sono andate molto diversamente. E chi ha acquistato questo costosissimo smartphone ora è – comprensibilmente – sul piede di guerra. Di cosa parliamo? Altro che quattro anni di supporto garantito, nel 2022 Snapdragon Insiders ha ricevuto appena un aggiornamento, che risale allo scorso gennaio. Tutti gli altri update rilasciati da Google? Non pervenuti.

Significa che chi ha acquistato questo smartphone da 1500 dollari è rimasto fermo alla patch di sicurezza di gennaio, quando i proprietari di smartphone molto meno costosi hanno ricevuto anche tutto il resto. E così, dopo un post su Reddit molto commentato, Qualcomm è dovuta intervenire per calmare gli animi.

Il produttore ha promesso che a giugno verrà rilasciato un nuovo aggiornamento. Finalmente. Il contenuto dell’update? Non si conosce. Non è chiaro se Qualcomm includerà tutte le patch uscite nel frattempo, inclusa la prossima patch di giugno, o se si limiterà ad aggiornare lo smartphone con gli update per Android persi nel corso degli ultimi mesi. A prescindere, non è di certo un buon inizio, questo è poco ma sicuro.