Resident Evil Village, DLC Shadow of Rose annunciato con un trailer

Shadow of Rose, il DLC di Resident Evil Village, è stato annunciato con un trailer durante il Capcom Showcase di questa sera. Il filmato, che trovate qui sotto, svela anche la data d’uscita, fissata per il 28 ottobre 2022.

Shadow of Rose ci permetterà di vestire i panni di Rose, la figlia di Ethan Winters. Ormai divenuta adulta ed in possesso di strani poteri, Rose si troverà a indagare sulla propria natura, finendo per imbattersi in una pericolosa minaccia all’interno del castello di Lady Dimitrescu. La vera novità introdotta dall’espansione, però, è rappresentata dalla presenta della telecamera in terza persona, che verrà poi aggiunta anche come opzione per la versione base del gioco.

Oltre a Shadow of Rose e alla modalità in terza persona, il 28 ottobre 2022 sarà disponibile anche il pacchetto The Mercenaries Additional Orders, un’aggiunta della modalità arcade che introdurrà tre nuovi personaggi giocabili, ossia Chris Redfield, Karl Heisenberg e Alcina Dimitrescu, dotati ognuno di caratteristiche uniche.