Resident Evil 4 si mostra in una serie di nuove immagini

Resident Evil 4 torna a mostrarsi in una serie di nuovi scatti pubblicati dopo il Capcom Showcase di ieri.

Resident Evil 4, l’atteso remake in arrivo il 24 marzo per PS5, Xbox Series S/X e PC, è tornato a mostrarsi in una serie di nuove immagini pubblicate dopo il Capcom Showcase di ieri. Gli scatti ci permettono di cogliere la presenza di un’atmosfera molto più cupa e spaventosa rispetto a quella del titolo originale. Vi riportiamo gli scatti qui sotto.

Durante il Capcom Showcase di ieri è stato mostrato anche il primo teaser di gameplay del gioco con un breve recap della storia. Gli sviluppatori hanno dichiarato che stanno lavorando per mantenere tutti gli elementi che hanno reso speciale l’originale Resident Evil 4 del 2005, con l’obiettivo di rendere il gameplay più moderno.

Restando in tema, vi ricordiamo che ieri Capcom ha pubblicato l’upgrade gratuito di Resident Evil 2, 3 e 7 per PC, PS5 e Xbox Series X e annunciato la data d’uscita di Shadow of Rose, il DLC di Resident Evil Village.