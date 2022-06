Resident Evil 2, 3 e 7: upgrade next-gen gratis per PS5, Xbox Series S/X e PC disponibile

Durante il Capcom Showcase, è stato rilasciato ufficialmente l’upgrade next gen per PS5, Xbox Series X|S e PC di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7, che introduce tutta una serie di migliorie grafiche che riguardano risoluzione, framerate e altri aspetti tecnici, incluso il supporto al Ray Tracing e, su PS5, l’audio 3D e il DualSense.

Welcome to the family. 👊

Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil 2, and Resident Evil 3 come to PlayStation 5 and Xbox Series X|S today with 4K, high framerate, and raytracing support! pic.twitter.com/14AtlKj0rc — Resident Evil (@RE_Games) June 13, 2022

L’upgrade è disponibile da ora gratuitamente, attraverso un aggiornamento digitale gratis per PS5, il supporto al sistema integrato Smart Delivery su Xbox e patch su PC. In sostanza chiunque possegga già le versioni originali può già scaricare l’aggiornamento per le piattaforme next-gen da subito e senza alcun costo aggiuntivo.

Restando in tema, questa sera è stato annunciato anche il DLC di Resident Evil Village, in concomitanza con l’arrivo della modalità in terza persona e altre novità per la modalità Mercenari. Tutti e tre questi contenuti aggiuntivi saranno inclusi nella Gold Edition del gioco che comprende anche il gioco base e sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2022.