Oppo Reno 8 verrà rebrandizzato come modello OnePlus?

Il noto leaker Mukul Sharma, rilascia una notizia importante condividendola Twitter. In questo tweet, ha affermato che il produttore cinese di smartphone vorrebbe lanciare un ulteriore prodotto sul mercato, che vuole essere la versione rinominata del Oppo Reno 8 recentemente annunciato in Cina. Inoltre, questo non sarebbe l’unico modello, in quanto sembra che OnePlus abbia intenzione di rebrandizzare altri modelli di smartphone del suo marchio gemello.

Apparentemente questo include i telefoni con il numero di modello CPH2455 e CPH2413. Sharma ha aggiunto che un dispositivo con il numero di modello PGAM10 è stato individuato nel database IMEI. Per chi non ne fosse a conoscenza, comunichiamo che questo numero di modello è anche associato allo smartphone Reno 8 Pro. Sebbene il database IMEI confermi l’esistenza del modello rinominato, al momento ha la bocca cucita e non sta condividendo ulteriori informazioni in merito al suo lancio, ma resta probabile che lo stessa venga annunciato entro la fine dell’anno.

So yeah, looks like OnePlus is going all-in with the rebranding/renaming game.

After the Nord N20 SE, there's one more in line it seems. This one will be the Reno8 Pro rebrand, according to the model number.#OnePlus #OPPO pic.twitter.com/ePatYxmd9L — Mukul Sharma (@stufflistings) June 13, 2022

Oltre a questo, Mukul Sharma ha anche condiviso la configurazione di archiviazione degli altri due modelli OPPO rinominati che portano i numeri di modello CPH2455 e CPH2413. Secondo quanto riferito, entrambi questi modelli apparterranno alla serie Nord di fascia media, con OnePlus CPH2455 che arriverà nelle varianti di archiviazione da 8 GB + 128 GB e 12 GB + 256 GB. Sarà anche disponibile in più opzioni di colore tra cui Warm Gold, White e Black. D’altra parte, il CPH2413 sarà probabilmente disponibile nei modelli da 8 GB + 128 GB e 12 GB + 256 GB e sarà disponibile in un colore verde insieme ad altre opzioni.

Resta da vedere se il tutto verrà confermato nel giro di qualche tempo da parte della compagnia in via ufficiale, visto che infatti è bene prendere il tutto come non confermato in attesa di dichiarazioni in tal senso.