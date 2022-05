OnePlus Nord CE 2 Lite pronto ad arrivare anche in Europa, confermato l’evento di lancio

Come confermato in via ufficiale, il OnePlus Nord CE 2 Lite giungerà presto anche nel continente europeo, con un evento di lancio particolarmente vicino.

Come da poco confermato in via ufficiale, OnePlus ha annunciato il lancio dei suoi Nord CE 2 Lite anche per quel che riguarda l’Europa, con il dispositivo in questione che stando a quello che sappiamo verrà proposto a partire dalla giornata del 24 maggio 2022.

I preorder sono inoltre già stati aperti, e il prezzo a cui dispositivi in questione vengono proposti e di ben 309 euro. Potete accedere al link presente qui di seguito al fine di poter mettere mano sul gioiellino in questione, il quale come ha detto avrà modo di giungere nelle case degli utenti nel giro di qualche tempo.

Il dispositivo in questione si presenta con uno schermo LCD da 6,52 pollici con risoluzione Full HD+, un refresh rate di 120 Hz pronto a fornire moltissima fluidità gli utenti, e con la parte frontale che nel lato sinistro, in alto, offre un sensore per il selfie da 16 megapixel. Per quel che riguarda il resto del comparto fotocamere, abbiamo a che fare con una 64 MP nella parte posteriore, la quale viene accompagnata anche dalla presenza di un sensore da 2 MP macro e da una da 2 MP di profondità, con all’interno il chip Snapdragon 695 5G che dovrebbe fornire il proprio supporto alla tecnologia di connessione ormai avanzata.

Stando a quel che sappiamo, anche se in futuro è possibile che Android 13 abbia modo di giungere sul sistema grazie alla nuova versione di OxygenOS, la 12 è attualmente già disponibile, con i device che quindi si presenteranno ben aggiornati stando agli standard attuali. La configurazione si chiude con la presenza di una batteria da 5000mAh, la quale supporta la ricarica rapida a 33 W. La confezione includerà oltre al caricatore anche una pellicola per lo schermo e una cover protettiva, il che di conseguenza la renderà alquanto ricca.