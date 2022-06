MacBook Air immaginati da un concept con i colori degli iMac

Dopo che nel corso del suo ultimo evento Apple ha avuto modi di lanciare in via ufficiale i nuovi MacBook Air con SoC M2 all’interno, non sono mancati anche degli approfondimenti in merito ai dispositivi per quel che concerne il design. C’è tuttavia da dire che non erano mancate le richieste di molti utenti che chiedevano a gran voce l’arrivo per i nuovi gioiellini di una serie di colorazioni maggiormente avanzata, che tuttavia non è stata rivelata da parte del colosso.

Un concept di Parker Ortolani ha però immaginato, come spiegato sulle pagine di 9to5Mac, come sarebbero stati i dispositivi con una serie di colori e un design simile a quello degli iMac, in un’immagine che potete ammirare in copertina all’articolo. I dispositivi si trovano a somigliare agli iMac da 24 pollici per quel che concerne le cornici sottili attorno al display e lo schermo con angoli piatti, seppur siano disponibili solamente un totale di quattro colori.

Per quel che riguarda gli iMac da 24 pollici, oramai decisamente meno in voga rispetto ai MacBook Air, sono presenti invece un totale di 7 colori particolarmente sgargianti, con la compagnia che ha spiegato che si tratta della “più personale” mai rilasciata da parte del colosso. Ciò non è quindi continuato per quel che concerne i MacBook Air, e per il momento non resta che accontentarci quindi di questo nuovo concept non ufficiale rilasciato, sperando che lo stesso venga visto anche da parte della mela morsicata.

Ovviamente, non sappiamo se nel giro di qualche tempo il colosso si troverà davvero a valutare delle colorazioni di questo tipo per alcuni dei suoi prossimi dispositivi, rendendo di conseguenza le proprie lineup di gioiellini maggiormente personalizzabili e vivaci per gli utenti pronti a variare con le colorazioni.