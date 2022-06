Google Calendar: partecipare ai Meet diventa ora più semplice

Lo sappiamo, l’interfaccia di Google Calendar per accettare gli inviti a Google Meet, è sempre stata poco funzionale e pratica. Ogni volta che un utente veniva invitato a parlare su Google Meet, in genere controllava l’invito ed interagiva con la mail inviata da Google, risultando molto più pratico e funzionale, ma soprattutto più intuitivo e veloce, specialmente mentre si lavora su un desktop.

La nuova interfaccia utente, che si presenta tramite posta elettronica, come annunciato da Google stessa, è ora suddivisa in due differenti colonne: una con informazioni sull’invito stesso, come una descrizione, una data precisa e chi è stato invitato, e l’altra con informazioni su come accedere al Meet, e gli allegati dove presenti. Come si evince da queste parole, le colonne sono organizzate molto bene, così che chiunque acceda al servizio, possa trovarsi in una situazione di facile intuizione.

Quando qualcosa nell’invito cambia, le future e-mail di follow-up forniranno anche più contesto su cosa è variato esattamente, rendendo più facile capire perché è stata appena ricevuta un’altra e-mail sulla stessa riunione. Ad esempio, se un invito cambia la sua ora o data, la vecchia data verrà sbarrata sotto la nuova data. Nel momento in cui si modifica la riunione, si può lasciare una nota che giustifichi tale modifica con una spiegazione.

I pulsanti più grandi e meglio organizzati consentiranno di agire rapidamente sugli inviti, questi cambiamenti renderanno il tutto decisamente più intuitivo e funzionale. Queste nuove feature dovrebbero venire implementate gradualmente per tutti entro i prossimi 15 giorni, a partire da oggi. Poiché si tratta di una modifica principalmente orientata all’interfaccia desktop, non è necessario interagire in alcun modo per visualizzare la modifica, che si presenterà da sola nel giro di poco tempo.