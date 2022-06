Elden Ring: disponibile il preordine Amazon per le Guide Strategiche ufficiali

È ora disponibile il preordine Amazon delle Guide Strategiche Ufficiali di Elden Ring. Si tratta di due tomi in lingua inglese, ribattezzati dall’editore come “Books of Knowledge“, i libri della conoscenza. La data di uscita è il 29 luglio per il primo volume e il 30 settembre per il secondo volume e costano entrambi 48,94 euro.

I due libri hanno una copertina rigida, sono composti da 512 pagine ciascuno ed includono un poster del mondo di gioco ed un segnalibro in stoffa. Gli argomenti sono così suddivisi:

VOLUME I

Le basi del gioco

Un mondo da scoprire – Guida al mondo e ai Guida ai dungeon di Elden Ring

Gli abitanti dell’Interregno

Statistiche e informazioni direttamente da FromSoftware, per esperti del gioco

VOLUME II

Lezioni di combattimento

Bestiario completo

Armamenti

Vi segnaliamo inoltre che il volume due include anche un’intervista esclusiva con Hidetaka Miyazaki, director di Elden Ring. Insomma, se avete amato perdutamente il capolavoro di From Software e desiderate saperne di più sui segreti dell’Interregno, queste due guide ufficiali fanno sicuramente al caso vostro. Ecco i link per preordinarle su Amazon:

