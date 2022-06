Black Phone: nuova featurette ufficiale e le anteprime presso UCI Cinemas

Vi mostriamo una nuova featurette appena lanciata da Universal Pictures Italy e dedicata a Black Phone, atteso horror thriller diretto da Scott Derrickson e interpretato da Ethan Hawke e Mason Thames, in uscita il 23 giugno in tutte le sale ma con anteprime in sale selezionate, tra cui quelle del Circuito UCI.

Il 18 giugno, difatti, nelle multisala del Circuito UCI Cinemas arriva l’anteprima della pellicola, che segna il ritorno alle origini del regista Scott Derrickson, ancora una volta insieme al marchio più importante del genere, Blumhouse, per un nuovo thriller horror. Nel cast il quattro volte candidato all’Oscar Ethan Hawke nel ruolo più terrificante della sua carriera e Mason Thames, al suo esordio sul grande schermo.

Il protagonista è Finney Shaw, un timido ma intelligente ragazzo di 13 anni, che viene rapito da un sadico assassino che lo rinchiude in un seminterrato insonorizzato dove le urla servono a poco. Quando un telefono disconnesso inizia a squillare sul muro, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell’assassino. E sono decise a fare in modo che ciò che è successo a loro non accada a Finney.

Le multisale che proietteranno l’anteprima di Black Phone il 18 giugno sono UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano (BZ), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Casoria (NA), UCI Catania (CT), UCI Certosa (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Palermo (PA), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI RomaEst (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxi Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).

Il costo del biglietto è pari all’intero e al ridotto previsto per il giorno. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala coinvolte, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa potete contattare il call center al numero 892.960.

Leggi anche: