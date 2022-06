Xbox Game Pass: tutti i giochi Riot disponibili da quest’inverno

Buone notizie per tutti gli amanti delle esperienze multiplayer targate Riot Games. Da quest’inverno tutti giochi di Riot Games saranno aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass con dei bonus esclusivi. L’annuncio è arrivato durante l’Xbox & Bethesda Showcase con un trailer che mostra in azione i giochi e fa un sunto di tutti gli oggetti sbloccabili ai quali avranno diritto gli abbonati.

Leggiamo nel dettaglio l’elenco con i vari bonus e le piattaforme:

League of Legends – Tutti i campioni sbloccati – PC

League of Legends: Wild Rift – Tutti i campioni sbloccati – Sistemi mobile

Legends of Runeterra – Foundations set sbloccato – PC + Sistemi Mobile

Teamfight Tactics – Sbloccate delle Little Legend – PC + Sistemi Mobile

Valorant – Tutti gli agenti sbloccati – PC

Come potete vedere dunque i giochi di Riot Games saranno accessibili da PC e alcuni anche da mobile. Al momento però non è stata ancora annunciata una data d’uscita per l’aggiunta dei titoli Riot al servizio.