Sing 2 – Sempre più forte: questa sera in prima tv su Sky Cinema

Arriva in prima tv il nuovo capitolo della serie animata di Illumination, ricco di grandi sogni e canzoni di successo, con l’ottimista Buster Moon e il suo cast di artisti che si preparano per lo spettacolo più strabiliante di sempre, Sing 2 – Sempre più forte. Il film sarà in prima tv oggi, 13 giugno, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – 100% Animation), in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Scritto e diretto da Garth Jennings, nella versione italiana vede protagonisti al doppiaggio Frank Matano, Jenny De Nucci, Valentina Vernia e Zucchero Fornaciari.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Le star di canto e danza del successo di Illumination Sing fanno ritorno nel film evento dell’anno. Il sempre ottimista Koala, Buster Moon e il suo cast hanno il sogno nel cassetto di mettere in scena il loro spettacolo più abbagliante nella scintillante capitale mondiale dell’intrattenimento, Redshore City. C’è solo un intoppo: deve convincere la rock star più solitaria del mondo, Clay Calloway, a unirsi a loro. Rosita, Ash, Johnny, Meena e Gunter tornano insieme a personaggi completamente nuovi, spettacolari canzoni di successo e performance elettrizzanti in SING 2, una commedia sul potere di guarigione emotiva della musica.

La pellicola fa parte anche della Sky Cinema Collection – 100% Animation, che da sabato 11 a venerdì 17 giugno trasformerà Sky Cinema Collection (canale 303) nella casa dell’animazione per tutta la famiglia con 70 titoli che includono grandi blockbuster dalle maggiori case di produzione e piccoli gioielli tutti da scoprire, tutti disponibili anche in streaming su NOW e on demand su Sky. Tra questi, oltre a Sing 2 – Sempre più forte, le prime visioni Il giro del mondo in 80 giorni, (sabato 11 alle 21.15), l’ultima trasposizione del classico di Jules Verne, che questa volta ha come protagonisti l’impavida scimmietta Passepartout e il furbo Phileas Frog e Pil’s Adventures (giovedì 16 alle 21.15), film d’animazione Sky Original in cui la giovane orfana Pil vivrà mirabolanti avventure per salvare il regno di Foggyburgh.

Non mancheranno poi alcuni dei titoli più amati dai più piccoli: dalla filmografia DreamWorks Animation i due grandi successi Baby Boss, candidato agli Oscar 2018, che con ironia e tenerezza descrive la nascita di un fratellino, e il sequel Baby Boss 2 – Affari di famiglia; le avventure dell’orco verde più amato di Hollywood con Shrek e Shrek Terzo e i primi 2 capitoli dell’incredibile storia del panda Po, maestro di arti marziali in Kung Fu Panda e Kung Fu Panda 2; gli avventurosi ed esilaranti Madagascar Madagascar 3: Ricercati in Europa con lo spin off I pinguini di Madagascar per approdare infine ai più recenti I Croods e Croods 2 – Una nuova era. A questi si aggiungono capolavori sci-fi come Mostri contro Alieni e Megamind. E ancora i titoli di Sony Pictures Animation, con i quattro capitoli di B Boog & Elliot e i film sui pinguini surfisti Surf’s Up, Surf’s Up – I re delle onde e Surf’s Up 2 – Uniti per vincere. Da non perdere anche i musicali Happy Feet e Ballerina e il film di animazione western Rango.

