Motorola XT2251-1 e XT2243-2: nuovi leak sulle specifiche dei prossimi flagship

I due prossimi smartphone Motorola sono stati approvati dall’autorità cinese CMIIT. I modelli prendono il nome di XT2251-1 e XT2243-2, Il primo sembrerebbe il flagship Motorola Frontier, che dovrebbe essere lanciato presto in Cina. Il tipster cinese che ha individuato l’elenco di CMIIT afferma che l’XT2251-1 dovrebbe avere un processore Snapdragon 8+ Gen 1, e potrebbe essere rilasciato a luglio di quest’anno, invece L’XT2243-2 sembrerebbe appartenere alla serie Edge.

Report recenti hanno rivelato che l’ammiraglio Frontier di Motorola debutterà come il primo dispositivo al mondo alimentato da Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dovrebbe essere lanciato nel mercato globale con il nome di Motorola Edge 30 Ultra, ma ancora non si sa nulla sul suo denominativo per la Cina.

Il dispositivo dovrebbe avere un display Full HD da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento a 144Hz, una fotocamera frontale da 60 megapixel e una tripla fotocamera da 50 megapixel (principale, con OIS) + 50 megapixel (ultrawide) + 2 megapixel (profondità). Dovrebbe avere 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 256 GB di memoria UFS 3.1 e una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 68 W.

Una recente fuga di notizie avrebbe rivelato che il Motorola Edge 2022 sarebbe in lavorazione. Dovrebbe arrivare con un display pOLED Full HD da 6,5 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, un chipset Dimensity 1050, fino a 8 GB di RAM, fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Si parla poi di una fotocamera frontale da 32 megapixel, un 50 megapixel (principale, con OIS) + 13 megapixel (ultrawide) + 2 megapixel (profondità) e una batteria da 6.000mAh con supporto per la ricarica rapida, anche se al momento non si sa di quanti Watt.

Non è chiaro se il numero di modello XT2243-2 appartenga a questo dispositivo, ma rimaniamo in attesa di maggiori informazioni, ricordando che quanto descritto si tratta di voci di corridoio e niente di più.