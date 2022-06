Kojima Production conferma che continuerà a collaborare anche con PlayStation

Con un tweet, Kojima Productions ha confermato che lo studio continuerà ad a collaborare anche con PlayStation dopo che ieri all’Xbox & Bethesda Showcase 2022 Hideo Kojima ha svelato di essere al lavoro su un gioco in esclusiva per le piattaforme Xbox.

Durante lo showcase di ieri, Hideo Kojima ha annunciato la partnership con Xbox Game Studios per lo sviluppo del “gioco che ha sempre voluto creare” e che sfrutterà il Cloud.

After the announcement of our partnership with Microsoft using the cloud technology, many people have asked us about our collaboration with SIE. Please be assured that we continue to have a very good partnership with PlayStation® as well.#KojimaProductions https://t.co/mVOELwDuk9

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) June 13, 2022