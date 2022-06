iPhone 14 in arrivo con un grosso upgrade per le fotocamere dei selfie?

Sembra che, come sarebbe stato confermato dai fornitori di Apple per gli iPhone 14, i nuovi dispositivi offriranno un enorme upgrade per le fotocamere dei selfie.

Si era parlato all’inizio di quest’anno di alcuni report che anticipavano l’arrivo di un grosso upgrade per quel che concerne le fotocamere frontali degli iPhone 14, con l’analista Ming-Chi Kuo che ha ripetuto quanto detto, anticipando anche ulteriori dettagli in merito a ciò.

Pare che si parlerà di uno dei più grossi aggiornamenti arrivati nel corso degli ultimi anni, con Apple che avrebbe già preso accordi con i propri fornitori in tal senso. Si parla di partner commerciali come Sony, che continueranno a lavorare con il colosso di Cupertino, almeno stando a quanto anticipato, visto che non si tratta di novità ufficiali.

Le partnership sarebbero però continuate anche con LG Innotek di cui si parlava qualche tempo a dietro, con Kuo che ha spiegato come il tutto permetterà l’arrivo di autofocus e di qualità migliore per le foto scattate rispetto a quanto visto fino a ora.

Dovrebbero essere presenti lenti in sei parti e non in cinque, con un’apertura aspettata fi f/1.9, dopo che dagli iPhone 11 è presente una 12 MP con apertura di f/2.2, il che sottolinea quindi che dei grossi miglioramenti in tal senso dovrebbero farsi presenti.