Boo, Bitch: il trailer ufficiale della serie Netflix con Lana Candor

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale della serie TV intitolata Boo, Bitch, che arriverà sulla piattaforma streaming l’8 luglio. Si tratta di una commedia d’azione Young-Adult con protagonista l’interprete Lana Condor, già vista in Tutte le volte che ho scritto Ti Amo ed in Alita.

Qui sotto trovate il trailer della serie TV.

In questa serie Lana Condor veste i panni di Erica Vu, una ragazza adolescente che vive la sua vita fuori dai radar della popolarità, ma una notte avrà la possibilità di cambiare tutto e di poter vivere una vita epica. E tutto questo, però, la porterà a scoprire la mattina dopo di essere diventata…un fatasma.

A realizzare il progetto sono Erin Ehrlich (Crazy Ex-Girlfriend, King of the Hill) e Lauren Lungerich (On My Block, Awkward). Il cast, oltre alla protagonista Lana Condor, vede presenti anche Zoe Colletti, Mason Versaw, Aparna Brielle, Tenzing Norgay Trainor e Jason Genao.

Erin Ehrlich e Lauren Lungerich faranno da showrunner e produttori esecutivi assieme alla stessa Condor, a Jonathon Komack Martin (Deadpool), Blake Goza (The Escort) e Jamie Dooner (On My Block). Schauer e Soltysiak faranno anche da co-produttori esecutivi.

