Xbox & Bethesda Games Showcase sarà un grande show per un leaker

L‘Xbox & Bethesda Games Showcase sarà un grande show. O almeno questo è quello che pensa il noto leaker Tom Henderson che in un tweet ha rivelato che l’evento di Microsoft, in programma domani 12 giugno alle 21:00, sarà davvero un ottimo evento. Nel post pubblicato poche ore fa Henderson ammette anche però di essere preoccupato riguardo la possibilità che la line-up dell’evento possa essere spoilerata interamente.

It will be a VERY good show.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 10, 2022