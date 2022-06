Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, nuovo trailer di gameplay

Al Guerrilla Collective 3.0 è stato mostrato un nuovo trailer del gameplay di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette di dare un ulteriore sguardo alle meccaniche di gioco del titolo di Tribute Games in arrivo questo mese. Disponibile su Xbox Game Pass al lancio, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge è un gioco che riprende le classiche atmosfere dei coin-op Konami dedicati alle Tartarughe Ninja per confezionare un’esperienza cooperativa in pixel art colorata, dinamica e divertente.

Fatti strada con le maniere forti in favolosi scenari in pixel art e annienta schiere di nemici infernali con la tua Tartaruga preferita e le sue abilità e mosse specifiche: ogni run sarà davvero unica! Scegli un guerriero, usa combo radicali per sconfiggere gli avversari e tuffati in combattimenti unici, traboccanti di azione mozzafiato e funamboliche abilità ninja.

Impegnati al massimo e affronta Shredder e il suo fedele Clan del Piede in solitaria, oppure chiama i tuoi migliori amici per entusiasmanti sessioni con un massimo di quattro giocatori in contemporanea!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sarà disponibile partire dal 16 giugno 2022 nelle versioni PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.