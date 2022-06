Street Fighter 6 supporterà il cross-play ed rollback netcode

Street Fighter 6 supporterà il cross-play tra le differenti piattaforme di gioco ed il rollback code per le partite online. A confermarlo è stata Capcom in occasione della Summer Game Fest 2022. In questo modo, i giocatori avranno modo non solo di giocare in multiplayer con i possessori di altre console, ma di fare anche affidamento sul rollback code per le partite online, un metodo che consente di ridurre drasticamente la latenza che può emergere dalla connessione online.

Di recente, Street Fighter 6 è tornato a mostrarsi in occasione del Summer Game Fest con il primo video di gameplay puro dedicato al personaggio di Guile. Vi ricordiamo che il nuovo capitolo del celebre picchiaduro di Capcom includerà diverse novità, come ad esempio il nuovo indicatore Drive che permetterà di eseguire cinque diverse tecniche in grado di potenziare con facilità attacco e difesa, la modalità arcade, le partite online, la modalità Allenamento, gli scontri Versus in locale e due nuove modalità chiamate World Tour e Battle Hub.

Street Fighter 6 sarà disponibile nel corso del 2023 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X.