Redfall: trailer di gameplay dall’Xbox & Bethesda Games Showcase

In occasione dell’Xbox & Bethesda Games Showcase, Redfall è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di gameplay che ci permette di dare uno sguardo alle atmosfere e alle meccaniche di gioco del nuovo titolo di Arkane in arrivo nel 2023 su PC (Steam), Cloud e Xbox Series X|S.

Annunciato lo scorso anno proprio in occasione dell’evento di Microsoft, Redfall è uno sparatutto in soggettiva con impostazione open-world sviluppato da Arkane Austin, i creatori pluripremiati di Prey e Dishonored, godibile sia in solitaria che con un assetto multiplayer cooperativo per un massimo di quattro utenti. I compagni di squadra possono scegliere tra diversi eroi dall’equipaggiamento unico e combattere sinergicamente per sconfiggere la legione di vampiri e i loro seguaci invasati.

Vi ricordiamo che Redfall sarà inoltre disponile sul Game Pass dal Day One.