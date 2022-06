Power of Rome: il docufilm con Edoardo Leo stasera su Sky

Dopo il recente passaggio cinematografico, arriva anche in tv Power of Rome, docufilm diretto da Giovanni Troilo con Edoardo Leo che arriva in tv oggi, domenica 12 giugno, alle 21.15 su Sky Arte e in contemporanea su Sky Documentaries, disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

Come racconta la sinossi del documentario:

C’è un teatro a cielo aperto dov’è andata in scena la storia del mondo. Sul suo palcoscenico di pietre e di marmi, gli uomini più potenti e gli artisti più geniali hanno recitato una parte che sembrava scritta, ogni volta, dal destino. Qui, gli dei e i mortali hanno provato a sfiorarsi. Questo posto è Roma.

Il film è una produzione Italian International Film e Vision Distribution con Sky diretto da Giovanni Troilo e scritto da Donato Dallavalle e Luca Lancise. Segue le tracce della nascita dell’Impero Romano, dalla creazione imperiale di Augusto ai meandri della reggia, e della follia, di Nerone; dagli spalti caotici del Colosseo alle armonie architettoniche della Villa di Adriano; dal sogno di Costantino che genera l’impero del Cristianesimo, all’angoscia di Marco Aurelio che intuisce il crollo di una civiltà.

Edoardo Leo esplora la sua stessa città con occhi nuovi tra incontri divertenti, fughe, svolte sorprendenti e momenti onirici nei quali si lascerà catturare dai volti e dalle voci degli “Dei di Roma”. Condividendo con noi stupore o paura, inquietudine o meraviglia, l’attore scopre, e fa scoprire, come questa città ha rischiato ogni volta di morire ed è stata, ogni volta, rifondata in modo che da Roma si rigenerasse Roma e dall’eredità del suo Impero, l’Occidente.

