Overwatch 2 sarà free-to-play: trailer dall’Xbox Showcase

Durante l’Xbox & Bethesda Games Showcase, Blizzard ha mostrato un nuovo trailer di Overwatch 2, confermando che il gioco sarà free-to-play e svelando anche la data d’uscita in early access. Il secondo capitolo della celebre serie hero shooter sarà disponibile in early access il 4 ottobre 2022 per PC, Xbox Series X|S e One.

Il trailer mostrato in occasione dell’evento ci permette di vedere in azione alcuni dei personaggi come Soldier-76, Tracer, Zenyatta, Winston e una new-entry. Il filmato, infatti, presenta anche Junkertown Queen, il nuovo Tank che è stato leakato qualche settimana fa e che si appresta ad unirsi al roster dello sparatutto. Il piano per i contenuti stagionali di Overwatch 2 saranno discussi dal team nel corso di una nuova diretta che si terrà il 16 giugno alle ore 19:00 italiane.

Ricordiamo inoltre che Overwatch 2 arriverà anche su PS5, PS4 e Nintendo Switch.